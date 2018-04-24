G7 готова посилити санкції, якщо "цього вимагатимуть дії Росії"

"Група семи" промислово розвинутих держав світу заявила про готовність посилити санкції проти Росії та підтвердила підтримку територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Про це йдеться в поширеному вночі 24 квітня комюніке за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ держав G& в Торонто.

"Зважаючи на відповідальність Росії в конфлікті, ми закликаємо Росію невідкладно стабілізувати ситуацію в галузі безпеки на Донбасі. Нагадаємо, що продовження економічних санкцій, пов’язаних із Донбасом, чітко пов’язане з повною та незворотною реалізацією Росією Мінських угод. Ці санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія справді виконає свої зобов’язання, але ми також готові вжити додаткових обмежувальних заходів, якщо цього вимагатимуть дії Росії", – вказано в документі.

Міністри окремо вказали на "погіршення ситуації з правами людини на півострові та порушення й зловживання, які Росія здійснила проти населення в Криму".

Нагадаємо, що члени Великої сімки (G7) погодилися працювати разом, аби допомоги Україні у протистоянні російській агресії.