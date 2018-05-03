"Газпром" не зможе розірвати "транзитний контракт" - НАК
Про це на прес-конференції в понеділок повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко, пише "Інтерфакс-Україна".
Вітренко повідомив, що контракт на транзит газу продовжить діяти до кінця 2019 року незалежно від планів "Газпрому" щодо його розірвання через арбітраж.
"Якщо протягом 45 днів не будуть досягнуті домовленості і російська компанія звернеться в арбітраж, то процес буде тривати роки", - заявив він.
"На наш погляд, з практичної точки зору нічого не станеться, контракт буде діяти до кінця 2019 року", - сказав комерційний директор НАК.
Вітренко додав, що винятком може бути тільки, якщо "Газпром" піде на дії позаправового поля.
Під час прес-конференції Вітренко заявив, що НАК "Нафтогаз" підтвердив отримання від "Газпрому" інформації про розірвання контрактів.
"Газпром" сьогодні офіційно направив повідомлення до "Нафтогазу України" про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу через Стокгольмський арбітраж.
Нагадаємо, що 28 лютого Нафтогаз заявив, що Газпром" зобов’язали сплатити $2,56 млрд Україні. За словами голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, рішення арбітражу має понад тисячу сторінок. Він додав, що термін сплати для "Газпрому" починається з наступного дня — тобто 1 березня 2018 року.
Після цього "Газпром" повернув "Нафтогазу" предплату за газ і відмовився постачати його з 1 березня.
НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.
Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.
У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.
У суботу, 3 березня, Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України. МОН дозволило з понеділка всім закладам освіти відновити роботу.
Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація з поставками природного газу стабілізувалася.
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