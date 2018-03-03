МОН радить навчальним закладам відновити роботу

З понеділка, 5 березня, усі заклади освіти - дитсадки, школи, професійно-технічні навчальні заклади та ВНЗ – можуть відновити роботу.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

"Беручи до уваги рішення Кризового комітету, Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз'яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти", – зазначили в міністерстві.

У листі, зокрема, йдеться, що виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини.

"Також звертаємо вашу увагу, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти", – зауважили в МОН.



Фото: mon.gov.ua