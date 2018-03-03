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МОН радить навчальним закладам відновити роботу

Усі заклади освіти мають працювати у звичайному режимі
З понеділка, 5 березня, усі заклади освіти - дитсадки, школи, професійно-технічні навчальні заклади та ВНЗ – можуть відновити роботу.
МОН радить навчальним закладам відновити роботу Фото: pixabay.com

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

"Беручи до уваги рішення Кризового комітету, Міністерство освіти і науки України надіслало відповідний лист-роз'яснення усім вишам, а також місцевим органам самоврядування, у сфері управління яких знаходяться інші заклади освіти", – зазначили в міністерстві.

У листі, зокрема, йдеться, що виняток можуть становити ті заклади, які не працюють з причин, що не стосуються газопостачання. Наприклад, такою причиною може бути карантин або інші обставини.

"Також звертаємо вашу увагу, що безпосереднє рішення про призупинення або відновлення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти", – зауважили в МОН.


Фото: mon.gov.ua

Нагадаємо, 1 березня глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив про дефіцит газу в Україні в обсязі близько 10 млн кубометрів на добу через морози і відмови "Газпрому" в його поставках, і запропонував ввести обмеження на споживання газу у країні 3-4 березня.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу і зокрема доручило повністю зупинити роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вищих навчальних закладах терміном до 6 березня.

Сьогодні, 3 березня, глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв показав, як відгукнулися українці на прохання "Нафтогазу" прикрутити батареї заради економії.

Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України.

 

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03 03 2018 18:40
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