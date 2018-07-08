"Газпром" скоротив транзит газу через Україну та Білорусь
Заявка на транспорт газу через Україну ужгородським коридором на вівторок заявлена на рівні 127 млн куб. м, що на 14% нижче, ніж факт прокачування понеділка - 147 млн куб. м. Найближчі ремонтні роботи в Україні на ужгородському коридорі розпочнуться тільки 14 серпня. У Росії жодних аварій у центральній частині Росії не було, ремонти не виконуються, повідомляє російський "Інтерфакс".
Крім того, в понеділок постачання газу до Німеччини газопроводом "Ямал-Європа" знизилися на 12% - до 77 млн куб. м з 88 млн куб. м у неділю. При тому, що найближче обмеження роботи цього газопроводу в зв'язку з ремонтними роботами заплановано тільки на 8 серпня на одну добу.
На сайті "Газпрому" в розділі REMIT, де компанія розкриває дані про обсяги транзиту й обставини його зміни, коментарі з цього приводу відсутні.
Раніше повідомлялося, що транзит газу через газотранспортну систему (ГТС) України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
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