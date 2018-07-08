"Газпром" скоротив транзит газу через Україну та Білорусь

"Газпром" від початку тижня скоротив фізичні постачання газу до Європи через Україну та Білорусь.

Заявка на транспорт газу через Україну ужгородським коридором на вівторок заявлена на рівні 127 млн куб. м, що на 14% нижче, ніж факт прокачування понеділка - 147 млн куб. м. Найближчі ремонтні роботи в Україні на ужгородському коридорі розпочнуться тільки 14 серпня. У Росії жодних аварій у центральній частині Росії не було, ремонти не виконуються, повідомляє російський "Інтерфакс".

Крім того, в понеділок постачання газу до Німеччини газопроводом "Ямал-Європа" знизилися на 12% - до 77 млн куб. м з 88 млн куб. м у неділю. При тому, що найближче обмеження роботи цього газопроводу в зв'язку з ремонтними роботами заплановано тільки на 8 серпня на одну добу.

На сайті "Газпрому" в розділі REMIT, де компанія розкриває дані про обсяги транзиту й обставини його зміни, коментарі з цього приводу відсутні.

Раніше повідомлялося, що транзит газу через газотранспортну систему (ГТС) України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.