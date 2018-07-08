Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Газпром" скоротив транзит газу через Україну та Білорусь

Постачання газу знизилося на 14%
"Газпром" від початку тижня скоротив фізичні постачання газу до Європи через Україну та Білорусь.
"Газпром" скоротив транзит газу через Україну та Білорусь Фото: utg.ua

Заявка на транспорт газу через Україну ужгородським коридором на вівторок заявлена на рівні 127 млн куб. м, що на 14% нижче, ніж факт прокачування понеділка - 147 млн куб. м. Найближчі ремонтні роботи в Україні на ужгородському коридорі розпочнуться тільки 14 серпня. У Росії жодних аварій у центральній частині Росії не було, ремонти не виконуються, повідомляє російський "Інтерфакс".

Крім того, в понеділок постачання газу до Німеччини газопроводом "Ямал-Європа" знизилися на 12% - до 77 млн куб. м з 88 млн куб. м у неділю. При тому, що найближче обмеження роботи цього газопроводу в зв'язку з ремонтними роботами заплановано тільки на 8 серпня на одну добу.

На сайті "Газпрому" в розділі REMIT, де компанія розкриває дані про обсяги транзиту й обставини його зміни, коментарі з цього приводу відсутні.

Раніше повідомлялося, що транзит газу через газотранспортну систему (ГТС) України у липні 2018 року зріс на 13% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 08 2018 13:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-Могили

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.