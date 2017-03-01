ГПУ не буде розслідувати зустріч Кононенка і Злочевського у Відні

Генпрокуратура не розслідує зустріч у ресторані у Відні нардепа Ігоря Кононенка з екс-міністром екології часів Януковича - Миколою Злочевським.

"Відомості, зазначені у запиті, про можливу зустріч народного депутата Ігоря Кононенка в ресторані у Відні з колишнім міністром екології З. (Злочевським,-ред.) не стосувалися предмета розслідування кримінального правопорушення, вчиненого З., відповідно, в рамках кримінальних проваджень не досліджувалися", - повідомила Генпрокуратура у відповіді на запит "Української правди".

Також у ГПУ не відповіли, чи відома їм суть розмови і чи допитували Кононенка з приводу цієї зустрічі.

У той же час в ГПУ повідомили, що розслідування за епізодами, за якими проходять компанії Злочевського, припинено.

"Справу розслідував департамент з особливо важливих справ у сфері економіки, який називають департаментом "Кононенка-Грановського", - повідомляє "Українська правда".

Досудове розслідування від 6 серпня 2014 здійснювалося за підозрою Злочевського у скоєнні злочину за ч. 3 ст 368-2 КК (незаконне збагачення особи, яка має відповідальне службове становище) за підозрою головного бухгалтера ТОВ "Еско-Північ" в ухилянні від сплати податків і надалі відмиванні коштів.

"За результатами попереднього розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за підозрою Злочевського не встановлено порушень податкового законодавства з питань повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб Злочевським за відповідний період, що підтверджується проведеною позаплановою документальною перевіркою державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУ ДФС Києва ", - йдеться у відповіді ГПУ.

1 листопада 2016 прокурор у провадженні виніс постанову про закриття кримінального провадження в частині про незаконне збагачення щодо Злочевського, ухилення від податків і відмивання коштів.

У відповіді також зазначається, що головний бухгалтер "Еско-Північ" занизила податок на прибуток на суму 33 099 840 гривень.

"Під час досудового розслідування завданий збиток у кримінальному провадженні ТОВ відшкодовано в повному обсязі", - йдеться у відповіді.

У документі наголошується, що ці кошти були перераховані до бюджету, а разом з ними і 15 549 920 гривень штрафу. Після цього прокуратура через суд звільнила бухгалтера від кримінальної відповідальності.

До суду направлено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності щодо посадових осіб компаній Burisma Holding, цих компаній, де Злочевський є кінцевим бенефіціаром. Причиною такого рішення стало "повне відшкодування завданих збитків".

Як повідомляв Ipress.ua 25 грудня народного депутата від БПП Ігоря Кононенка помітили в ресторані у Відні в компанії колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

У вересні Печерський районний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру прийняти рішення про припинення розшуку екс-міністра екології та природних ресурсів. До цього Печерський суд заарештував 20 свердловин газодобувної компанії "Еско-Північ", підконтрольної екс-міністру екології.

ГПУ проводила розслідування щодо присвоєння грошових коштів посадовими особами "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність. У цій справі підозрюють в ухиленні від сплати податків посадових осіб компаній з групи Burisma, яка належить Злочевському.

Генпрокуратура оголосила в розшук екс-міністра екології Злочевського 16 січня 2015 року.