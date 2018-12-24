Генсек ОБСЄ вважає, що Росія надаватиме військову допомогу бойовикам ОРДЛО

Конфлікт між Росією і Україною може знову загостритися, оскільки Росія буде надавати військову допомогу бойовикам ОРДЛО.

Про це заявив генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер в інтерв'ю, опублікованому в понеділок, 24 грудня, в німецькому виданні Neue Osnabrücker Zeitung, пише DW.

"У мене є побоювання, що може виникнути ланцюгова реакція. Там, де у них виникають окремі осередки вогню, де спалахує полум'я, коли-небудь, навмисне чи мимоволі, відбудеться ескалація", - сказав Гремінгер.

За його словами, "з окремих осередків вогню може розгорітися величезна пожежа". Він вказав на такі місця можливої ​​ескалації конфлікту, як окупований Крим і лінію розмежування на Донбасі, а також згадав "нелегальні вибори" на території самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" в якості одного з приводів для загострення ситуації.

"Слід виходити з того, що бунтівним республікам, якщо вони опиняться під військовим тиском, знову буде надаватися підтримка з Росії", - підкреслив генсек ОБСЄ, закликавши Кремль продемонструвати добру волю для того, щоб відродити взаємодовіру.

Таким жестом доброї волі могло б стати "звільнення 24-х затриманих моряків і повернення трьох захоплених судів".

Але Гремінгер не очікує прориву на мирних переговорах в доступному для огляду майбутньому, оскільки "політична воля для примирення просто відсутня".

Було б добре отримати нові імпульси від "нормандської групи", що складається з Німеччини, Франції, України і Росії, але "на цей момент нам, на жаль, до цього дуже і дуже далеко", підсумував генсек ОБСЄ.

Нагадаємо, що спостерігачі місії ОБСЄ виявили озброєння на території ОРДЛО, заборонене Мінськими угодами.