Генсек ООН: Наше найголовніше завдання - дати владу жінкам
"Ми живемо в світі, де домінують чоловіки і в культурі якого домінують чоловіки. Це стосується як урядів, державних органів і приватного сектора, так і міжнародних організацій, подібних ООН. Таким чином, головне питання гендерної рівності - це питання влади. І тому наше найголовніше завдання - дати владу жінкам", - сказав він.
We live in a male-dominated world with a male-dominated culture. The time is now for gender equality. https://t.co/ugJw5pjdrg pic.twitter.com/nSeswrDs6P— António Guterres (@antonioguterres) 7 березня 2018 р.
Гутерреш додав, що організація досягла паритету в групі старших керівників і має намір домагатися його на рівні керівників ООН у всіх країнах.
Нагадаємо, вчора суд Брюсселя засудив чоловіка за сексистську репліку, сказану поліцейській у громадському місці.
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