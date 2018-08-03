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Генсек ООН: Наше найголовніше завдання - дати владу жінкам

Гутерреш додав, що організація досягла паритету в групі старших керівників і має намір домагатися його на рівні керівників ООН у всіх країнах
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш записав відеозвернення до Міжнародного жіночого дня.
Генсек ООН: Наше найголовніше завдання - дати владу жінкам Антоніу Гутерреш. Фото: rbc.ua

"Ми живемо в світі, де домінують чоловіки і в культурі якого домінують чоловіки. Це стосується як урядів, державних органів і приватного сектора, так і міжнародних організацій, подібних ООН. Таким чином, головне питання гендерної рівності - це питання влади. І тому наше найголовніше завдання - дати владу жінкам", -  сказав він.

 

 

 

Гутерреш додав, що організація досягла паритету в групі старших керівників і має намір домагатися його на рівні керівників ООН у всіх країнах.

Нагадаємо, вчора суд Брюсселя засудив чоловіка за сексистську репліку, сказану поліцейській у громадському місці.

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08 03 2018 11:12
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