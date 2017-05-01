Геращенко назвав розмір зарплати міністра, щоб подолати корупцію

Аби в Кабінеті міністрів працювали професіонали та не брали хабарів, їхня зарплата має бути близько 100 тисяч гривень.

"Зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали, юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує", - заявив нардеп Антон Геращенко в ефірі 112.ua.

Він також назвав оптимальну, на його думку, зарплату для міністра. "Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тисяч гривень. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні", – вважає нардеп.

Нагадаємо, держсекретар КМУ Володимир Бондаренко розповів, що сума, яку глава уряду Володимир Гройсман отримує "на руки" зі всіма надбавками, становить 35 тисяч гривень.