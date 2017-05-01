БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИАби в Кабінеті міністрів працювали професіонали та не брали хабарів, їхня зарплата має бути близько 100 тисяч гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Геращенко назвав розмір зарплати міністра, щоб подолати корупцію
Захмарні гроші
Антон Геращенко. Фото: rian.com
"Зарплата держслужбовця повинна бути досить висока, щоб могли приходити на роботу професіонали, юристи, економісти, фахівці, які працювали б, не отримуючи зарплату в конвертах або придумуючи собі де, звідки, з кого взяти хабара, а які б попрацювали на зарплату. Іншого шляху просто не існує", - заявив нардеп Антон Геращенко в ефірі 112.ua.
Він також назвав оптимальну, на його думку, зарплату для міністра.
"Я вважаю, що зарплата міністра повинна бути в районі 100 тисяч гривень. Це хоча б якось відповідало загальному рівню ситуації в Україні", – вважає нардеп.
Нагадаємо, держсекретар КМУ Володимир Бондаренко розповів, що сума, яку глава уряду Володимир Гройсман отримує "на руки" зі всіма надбавками, становить 35 тисяч гривень.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заробив в 2016 році 4 млн гривень від здавання нерухомості в оренду. За його словами, це його основне джерело доходів.
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