Геращенко висунула ультиматум Соболєву та "Самопомочі"

Однак вона не зазначила, що буде в разі невиконання її вимог

Перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко висунула ультиматум "Самопомочі" та депутату від фракції Єгору Соболєву.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Ультиматум Геращенко до Соболєва складається з 5 пунктів: сплатити гроші за зламані мікрофони у Верховній Раді, "зняти з себе державний прапор і перестати використовувати його як плащ гладіатора з дитячих коміксів чи банний рушник", прибрати Маріїнський парк, прибрати "хлам" з дороги на Грушевського та взяти на себе публічну відповідальність за "блокаду Донбасу".

"Також в мене ультиматум до Самопомочі – вгамуйте своїх депутатів, у вас же там жорстка дисципліна. І дайте Києву нормально працювати наступний тиждень, без заблокованої центральної вулиці і без загадженого вашою першою п'ятіркою парку", – заявила Геращенко.

Нагадаємо, учасники акції протесту біля Верховної Ради, які назвалися ветеранами боротьби за незалежність, оголосили президенту України Петру Порошенку ультиматум.

Біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.