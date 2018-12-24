Глава Білого дому розповів, хто відновлюватиме Сирію

"Хіба не приємно, коли надзвичайно багаті країни допомагають відновленню своїх сусідів"

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що керівництво Саудівської Аравії згодне витратити "необхідні кошти" на відновлення постраждалої від війни Сирії – замість того, щоб на це витрачалися США.

Відповідний допис президент США розмістив на офіційній сторінці в мережі Twitter, повідомляє "Укрінформ".

"Саудівська Аравія зараз погодилася витратити необхідні кошти, щоб допомогти відновити Сирію замість Сполучених Штатів. Бачите? Хіба не приємно, коли надзвичайно багаті країни допомагають відновленню своїх сусідів, ніж Велика країна, США, розташована за 5000 миль. Дякуємо Саудівській Аравії!"- наголосив Трамп.

Свій допис він розмістив на тлі політичних ускладнень, що виникли внаслідок його недавнього рішення повністю вивести американський контингент із Сирії без консультацій з Конгресом та радниками з питань національної безпеки.

Ряд високопосадовців висловили категоричну незгоду з таким одноосібним рішенням Трампа. Зокрема, у відставку подали глава Пентагону Джеймс Меттіс та спеціальний посланник США у Глобальній Коаліції, яка протистоїть ІДІЛ Бретт Макгерк.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

Додамо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грехем, відомий своєю підтримкою Дональда Трампа, назвав рішення президента США вивести війська із Сирії "помилковим". "Я боюся, що це призведе до жахливих наслідків для нашої нації".