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Глава МЗС Литви записав привітання українцям у прифронтовому селі на Луганщині

Чиновник записав відео за два місяці до Дня Незалежності
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс записав відеопривітання до 27 річниці незалежності України в прифронтовому селі Катеринівка, що на Луганщині.
Глава МЗС Литви записав привітання українцям у прифронтовому селі на Луганщині Лінас Лінкявічюс. Фото: AFP

Очільник литовського зовнішньополітичного відомства записав відеопривітання за два місяці до Дня Незалежності, під час свого візиту на схід України і тепер опублікував у своєму Twitter.

 

"Я тут, щоб відсвяткувати і привітати всіх наших братів в Україні з Днем Незалежності. Це дуже важливо для вас, і це також дуже рідне, близьке для нас", - сказав Лінкявічюс англійською.

Українською мовою він додав:

"З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!".

Нагадаємо, що президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав на адресу президента України Петра Порошенка привітання з нагоди Дня Незалежності.

Також президент Польщі Анджей Дуда запевнив Україну у підтримці її євроатлантичних прагнень і реалізації "амбітних внутрішніх реформ", і нагадав про необхідність діалогу щодо спільної історії.

 

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24 08 2018 17:33
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