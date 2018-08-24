Глава МЗС Литви записав привітання українцям у прифронтовому селі на Луганщині

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс записав відеопривітання до 27 річниці незалежності України в прифронтовому селі Катеринівка, що на Луганщині.

Очільник литовського зовнішньополітичного відомства записав відеопривітання за два місяці до Дня Незалежності, під час свого візиту на схід України і тепер опублікував у своєму Twitter.

My message from eastern #Ukraine, I visited two months ago:

I congratulate Ukrainians on Independence Day.

You’re fighting for freedom & European values. It is very important for you & native for us.

З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! pic.twitter.com/cT8wNYLglo — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 24 серпня 2018 р.

"Я тут, щоб відсвяткувати і привітати всіх наших братів в Україні з Днем Незалежності. Це дуже важливо для вас, і це також дуже рідне, близьке для нас", - сказав Лінкявічюс англійською.

Українською мовою він додав:

"З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги!".