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Глава МЗС Німеччини вважає, що заяви Трампа провокують КНДР

Габріель звернувся до США та Південної Кореї із закликом робити "якомога менше провокацій"
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель звинуватив президента США Дональда Трампа у безвідповідальності через його заяви щодо Північної Кореї.
Глава МЗС Німеччини вважає, що заяви Трампа провокують КНДР Фото: ap.org

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє DW.

Габріель зазначив, що поведінка американського президента провокує ескалацію конфлікту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Я відверто визнаю: ця безвідповідальність приголомшує", – сказав Габріель.

Він також звернувся до США та Південної Кореї із закликом робити "якомога менше провокацій".

Габріель також закликав Росію та Китай більш активно взяти участь у пошуку рішень цього конфлікту.

"Повинен настати час дипломатії. У зв'язку з цим ми закликаємо Пекін і Москву використати свій вплив на Північну Корею з тим, щоб зупинити спіраль, яка веде до військової конфронтації", – зазначив він.

Раніше федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала різку риторику президента США Дональда Трампа стосовно Північної Кореї.

Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.

5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".

У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.

 

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