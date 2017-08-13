Глава МЗС Німеччини вважає, що заяви Трампа провокують КНДР
Про це він сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє DW.
Габріель зазначив, що поведінка американського президента провокує ескалацію конфлікту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
"Я відверто визнаю: ця безвідповідальність приголомшує", – сказав Габріель.
Він також звернувся до США та Південної Кореї із закликом робити "якомога менше провокацій".
Габріель також закликав Росію та Китай більш активно взяти участь у пошуку рішень цього конфлікту.
"Повинен настати час дипломатії. У зв'язку з цим ми закликаємо Пекін і Москву використати свій вплив на Північну Корею з тим, щоб зупинити спіраль, яка веде до військової конфронтації", – зазначив він.
Раніше федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала різку риторику президента США Дональда Трампа стосовно Північної Кореї.
Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.
5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.
Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".
У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.
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