Глава МЗС Німеччини вважає, що заяви Трампа провокують КНДР

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє DW.

Габріель зазначив, що поведінка американського президента провокує ескалацію конфлікту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Я відверто визнаю: ця безвідповідальність приголомшує", – сказав Габріель.

Він також звернувся до США та Південної Кореї із закликом робити "якомога менше провокацій".

Габріель також закликав Росію та Китай більш активно взяти участь у пошуку рішень цього конфлікту.

"Повинен настати час дипломатії. У зв'язку з цим ми закликаємо Пекін і Москву використати свій вплив на Північну Корею з тим, щоб зупинити спіраль, яка веде до військової конфронтації", – зазначив він.

Раніше федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала різку риторику президента США Дональда Трампа стосовно Північної Кореї.

Нагадаємо, ситуація навколо Північної Кореї загострилася останнім часом. З початку року попри застереження з боку ООН КНДР неодноразово проводила ракетні випробування.

5 серпня Рада безпеки ООН одностайно ухвалила нові санкції проти Пхеньяна, які можуть обійтися Північній Кореї майже в мільярд доларів США.

Після останніх випробувань балістичних ракет КНДР президент США Дональд Трамп пригрозив країні "вогнем і люттю".

У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету по американському острову Гуам.