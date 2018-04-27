Глава МЗС Угорщини закликав Україну "припинити фейкову пропаганду"
"Я маю відкинути пропаганду української держави, їхні заяви про те, що наша політика продиктована кимось іншим. Я кажу цьому ні", - заявив Сійярто, передає "Європейська правда".
Він знову повторив свою заяву про те, що Україна порушує міжнародне право і права угорської меншини.
"Ми маємо 150 тисяч угорців у Закарпатті і ми завжди будемо стояти на їхньому боці, і зараз український уряд порушує їх права і свої міжнародні зобов’язання", - заявив міністр.
Він вкотре назвав освітній закон українським "ножем в спину" Угорщині.
"Я відкидаю, категорично відкидаю те, що наші дії диктує третя сторона. Я закликаю наших українських друзів припинити фейкову пропаганду", - заявив Сійярто.
Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.
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