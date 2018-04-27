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Глава МЗС Угорщини закликав Україну "припинити фейкову пропаганду"

"Я відкидаю, категорично відкидаю те, що наші дії диктує третя сторона"
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав Україну "припинити фейкову пропаганду" про вплив третьої сторони на угорську політику щодо Києва.
Глава МЗС Угорщини закликав Україну "припинити фейкову пропаганду" Петер Сійярто. Фото: Reuters / LASZLO BALOGH

"Я маю відкинути пропаганду української держави, їхні заяви про те, що наша політика продиктована кимось іншим. Я кажу цьому ні", - заявив Сійярто, передає "Європейська правда".

Він знову повторив свою заяву про те, що Україна порушує міжнародне право і права угорської меншини.

"Ми маємо 150 тисяч угорців у Закарпатті і ми завжди будемо стояти на їхньому боці, і зараз український уряд порушує їх права і свої міжнародні зобов’язання", - заявив міністр.

Він вкотре назвав освітній закон українським "ножем в спину" Угорщині.

"Я відкидаю, категорично відкидаю те, що наші дії диктує третя сторона. Я закликаю наших українських друзів припинити фейкову пропаганду", - заявив Сійярто.

Нагадаємо, що Угорщина втретє заблокувала проведення засідання комісії Україна-НАТО на міністерському рівні. Угорська влада пояснює, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норму закону про освіту.

 

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