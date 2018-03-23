Глава Нафтогазу оскаржив штраф на 8,3 мільярди гривень

Керівник Нафтогазу Андрій Коболєв оскаржив в Подільському районному суді Києва дві постанови Енергетичної митниці Державної фіскальної служби про накладання на нього штрафів на суму 8,3 мільярди гривень.

За двома позовами вже визначили склад суду, а також призначено дату першого засідання — 11 квітня 2018 року, -повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше Коболєв повідомляв, що Енергетична митниця наклала на нього штрафи за порушення митних правил через відмову очолюваної ним компанії оформлювати та оплачувати постачання Газпрому на непідконтрольну Україні частину Донбасу.

На запит Громадського, в Енергетичній митниці пояснили, що наклали на Коболєва штраф після того, як він відмовився пояснити незавершене митне оформлення природного газу.

За словами представників Енергетичної митниці, Коболєва викликали для надання пояснень двічі, та він проігнорував виклики.

Зазначається також, що рішення про накладання штрафу на очільника Нафтогазу ні з ким не узгоджувалось та було ініційоване працівниками митниці.

Нагадаємо, енергетична митниця ДФС оштрафувала главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8 мільярдів гривень через його відмову розмитнювати російський газ, який поставляється з Росії на окуповані території.

В свою чергу, Президент Петро Порошенко доручив генеральному прокурору Юрію Луценку перевірити обґрунтованість нарахування штрафу.