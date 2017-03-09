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Глава СБУ звернувся до керівника ФСБ: "Не створюйте підстави для вторгнення РФ в Україну!"

Грицак закликав Бортнікова перестати дестабілізувати ситуацію в Росії і не давати підстави для повномасштабного вторгнення в Україну
Голова СБУ Василь Грицак звернувся до керівника ФСБ РФ Олександра Бортнікова із закликом припинити діяльність, яка може дестабілізувати ситуацію в РФ та дати привід російським військовим для початку повномасштабної кампанії проти України.
Глава СБУ звернувся до керівника ФСБ: "Не створюйте підстави для вторгнення РФ в Україну!" Василь Грицак. Фото: pravda.com.ua

Про це Грицак заявив  в ефірі телеканалу "Прямий" ввечері 3 вересня, пише "Українська правда".

"Я до вас звертаюся як офіцер до офіцера... Навіть в умовах війни є правила, які не можна порушувати працівникам спецслужб. Ви перейшли усі межі, які тільки можна перейти. І ви, і я знаємо, що до організації терактів на території України – і в Одесі, і у Харкові, і у Херсоні та в інших причетні працівники спецслужб РФ", – заявив Грицак.

Він додав, що внаслідок терактів "загинули десятки людей, багато людей зазнали поранень"

"Ви перейшли межу, ви були готові підірвати своїх, громадян РФ, щоб дестабілізувати ситуацію в РФ та дати підстави для вторгнення в Україну, для початку повномасштабної кампанії... Чи ви  розумієте, до яких геополітичних наслідків могли призвести ці дії, за які доведеться відповідати, що діюча влада, у тому числі й Путін (президент РФ Володимир Путін) не вічні?", – заявив  голова СБУ.

"У ваших силах усе це зупинити. Зупиніться", – закликав Грицак.

Нагадаємо, глава СБУ Василь Грицак заявляє, що на території України загинули декілька тисяч російських військових і найманців. Також Грицак звинуватив вище керівництво Росії у спробі розхитати громадсько-політичну ситуацію в Україні влітку цього року.

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03 09 2017 23:10
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