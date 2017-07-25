Главою Держприкордонслужби призначено Петра Цигикала

Президент України Петро Порошенко призначив новим головою Державної прикордонної служби директора департаменту оперативної діяльності прикордонного відомства Петра Цигикала.

"До мене як до президента і верховного головнокомандувача надійшов рапорт керівника Прикордонної служби, генерал-полковника України Назаренко Віктора Олександровича про звільнення займаної посади за станом здоров’я. Мною було прийнято рішення задовольнити рапорт", - розповів Петро Порошенко, інформує "112 Україна".

Також Президент України повідомив про те, що новим головою ДПСУ стане Петро Цигикал:

"Як президент і верховний головнокомандувач я підписав указ на підставі відповідного подання про призначення новим керівником Служби Петра Олександровича Цигикала".

Нагадаємо, сьогодні Президент Петро Порошенко звільнив голову Державної прикордонної служби Віктора Назаренка.

Згодом у відомстві офіційно підтвердили інформацію про відставку Віктора Назаренка.

Про це "Громадському радіо" розповів керівник прес-служби ДПСУ Олег Слободян. За його словами, Назаренко вирішив покинути пост у зв'язку зі станом здоров'я.

"Його стан здоров'я змусив його прийняти це складне, але потрібне дня нього рішення", - заявив спікер ДПСУ.

Зазначимо, в п'ятницю під час підписання українсько-білоруських міжурядових документів в Адміністрації президента Назаренкові стало зле, його винесли із залу, надали медичну допомогу, а потім госпіталізували. Він провів ніч під наглядом лікарів.