Главу "Львівської залізниці" Груника звільнили, - ЗМІ

За останній місяць на Львівській залізниці сталося кілька НП

В.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов звільнив начальника регіональної філії УЗ "Львівська залізниця" Івана Груника за результатами ревізії.

За інформацією LB.ua, про звільнення Груника офіційно повідомили працівникам філії.

"Звільняти Груника потрібно було раніше, оскільки Львівська філія УЗ лідирує за кількістю поломок і пожеж на поїздах", - сказав LB.ua голова громадського контролю УЗ Валерій Довгопол.

За останній місяць на Львівській залізниці сталося кілька НП.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про необхідність змінити топ-менеджера публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця", керівника пасажирського сектору "Укрзалізниці", члена правління ПАТ Сергія Михальчука.