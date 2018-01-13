БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВ.о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов звільнив начальника регіональної філії УЗ "Львівська залізниця" Івана Груника за результатами ревізії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Главу "Львівської залізниці" Груника звільнили, - ЗМІ
За останній місяць на Львівській залізниці сталося кілька НП
Фото: iPress.ua / Михайло Гема
За інформацією LB.ua, про звільнення Груника офіційно повідомили працівникам філії.
"Звільняти Груника потрібно було раніше, оскільки Львівська філія УЗ лідирує за кількістю поломок і пожеж на поїздах", - сказав LB.ua голова громадського контролю УЗ Валерій Довгопол.
За останній місяць на Львівській залізниці сталося кілька НП.
Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив про необхідність змінити топ-менеджера публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця", керівника пасажирського сектору "Укрзалізниці", члена правління ПАТ Сергія Михальчука.
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