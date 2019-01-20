Гнапа висунули кандидатом у президенти

Гнап повідомив, що має намір запустити публічну кампанію фандрайзингу, щоб зібрати 2,5 млн.грн на внесок для реєстрації його кандидатом

Партія "Сила людей" висунула колишнього журналіста Дмитра Гнапа кандидатом на виборах президента, запланованих на 31 березня.

Таке рішення члени політичної сили підтримали на 10-му всеукраїнському з'їзді партії, що проходить у неділю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

Гнап повідомив, що має намір запустити публічну кампанію фандрайзингу, щоб зібрати 2,5 млн.грн на внесок для реєстрації його кандидатом. За його словами, для проведення президентської кампанії потрібно буде ще 1,5-2 млн.грн.

"Я вважаю, що ми повинні підтримати єдиного кандидата від демократичного табору, якщо він з'явиться... Я особисто готовий підтримати такого єдиного кандидата. Якщо Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Святослав Вакарчук домовляться між собою, об'єднаються і висунуть єдиного кандидата", - сказав Гнап перед висуненням його кандидатури.

"Але є одне але. Я не вірю в те, що такий кандидат буде, що наші більш досвідчені політики по демократичному табору зможуть втамувати свої амбіції і об'єднатися", - заявив він, додавши, що має інформацію про те, що цього не станеться.

У з'їзді "Сили людей" взяли участь також позафракційні народні депутати Наталія Веселова і Остап Єднак, які пройшли до Верховної Ради за списками партії "Самопоміч", але пізніше були з неї виключені.

Висування кандидатури Гнапа стало підсумком праймеріз, які відбулися в партії. Він, у свою чергу, повідомив, що став членом партії на початку грудня 2018 року.

Гнап - український журналіст, громадський активіст. З 2013 року - керівник проекту "Слідство.Інфо" на "Громадському.ТБ". У червні 2018 року він заявив, що йде в політику і веде переговори про створення нового політичного проекту.

У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.