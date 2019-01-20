Гнапа висунули кандидатом у президенти
Таке рішення члени політичної сили підтримали на 10-му всеукраїнському з'їзді партії, що проходить у неділю в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".
Гнап повідомив, що має намір запустити публічну кампанію фандрайзингу, щоб зібрати 2,5 млн.грн на внесок для реєстрації його кандидатом. За його словами, для проведення президентської кампанії потрібно буде ще 1,5-2 млн.грн.
"Я вважаю, що ми повинні підтримати єдиного кандидата від демократичного табору, якщо він з'явиться... Я особисто готовий підтримати такого єдиного кандидата. Якщо Андрій Садовий, Анатолій Гриценко, Святослав Вакарчук домовляться між собою, об'єднаються і висунуть єдиного кандидата", - сказав Гнап перед висуненням його кандидатури.
"Але є одне але. Я не вірю в те, що такий кандидат буде, що наші більш досвідчені політики по демократичному табору зможуть втамувати свої амбіції і об'єднатися", - заявив він, додавши, що має інформацію про те, що цього не станеться.
У з'їзді "Сили людей" взяли участь також позафракційні народні депутати Наталія Веселова і Остап Єднак, які пройшли до Верховної Ради за списками партії "Самопоміч", але пізніше були з неї виключені.
Висування кандидатури Гнапа стало підсумком праймеріз, які відбулися в партії. Він, у свою чергу, повідомив, що став членом партії на початку грудня 2018 року.
Гнап - український журналіст, громадський активіст. З 2013 року - керівник проекту "Слідство.Інфо" на "Громадському.ТБ". У червні 2018 року він заявив, що йде в політику і веде переговори про створення нового політичного проекту.
У п'ятницю, 18 січня, Центральна виборча комісія зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.
Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.
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