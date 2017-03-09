Голова ОБСЄ засудив ядерне випробування КНДР
Курц назвав випробування водневого боєзаряду "безрозсудним і безвідповідальним вчинком" і засудив дії Пхеньяну.
"Категорично засуджую ядерне випробування КНДР. Воно є не тільки очевидним порушенням міжнародних зобов'язань Північної Кореї, а й безрозсудним і безвідповідальним вчинком під час підвищеної напруженості на Корейському півострові", - написав Курц на своїй сторінці у Twitter.
Нагадаємо, що влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.
У свою чергу влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.
Також Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.
У Європейському Союзі заявляють, що ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.
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