Голова ОБСЄ засудив ядерне випробування КНДР

Голова ОБСЄ та голова МЗС Австрії Себастьян Курц заявив, що ядерне випробування КНДР викликає напруженість на Корейському півострові.

Курц назвав випробування водневого боєзаряду "безрозсудним і безвідповідальним вчинком" і засудив дії Пхеньяну.

"Категорично засуджую ядерне випробування КНДР. Воно є не тільки очевидним порушенням міжнародних зобов'язань Північної Кореї, а й безрозсудним і безвідповідальним вчинком під час підвищеної напруженості на Корейському півострові", - написав Курц на своїй сторінці у Twitter.

Нагадаємо, що влада КНДР заявила про успішне випробування боєголовки з термоядерним зарядом для міжконтинентальної балістичної ракети.

У свою чергу влада Японії та Південної Кореї підтвердила, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Також Південна Корея рішуче засудила останнє ядерне випробування Північної Кореї, пообіцявши домогтися нових і найбільш потужних санкцій Ради Безпеки ООН для повної ізоляції КНДР.

У Європейському Союзі заявляють, що ядерне випробування КНДР є серйозною загрозою для міжнародної безпеки, тому Пхеньян повинен негайно відмовитися від розробки зброї масового знищення.