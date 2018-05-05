Головний підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Кривому Розі помер у СІЗО
"Чоловік 67-ми років був переведений до слідчого ізолятора три дні тому. У четвер його стан здоров'я погіршився. Сьогодні в медустанові СІЗО він помер", - , повідомляє "Перший Криворізький".
Про причини смерті поки не повідомляється.
Нагадаємо, що близько 6 ранку 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.
Внаслідок ДТП загинуло 11 осіб, десятки дістали поранення різного ступеня тяжкості, 21 людина постраждала.
20 квітня Бабушкінський районний суд Дніпра заарештував водія Mazda Олександра Волкова без можливості внесення застави. Він буде утримуватися у виправній установі під цілодобовою охороною до 13 червня з урахуванням рекомендацій лікарів.
Після трагедії, Кабінет Міністрів доручив вивчити доцільність скасування відміни жовтого сигналу світлофору в зв'язку з аварією в Кривому Розі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства