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Головний підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Кривому Розі помер у СІЗО

Чоловік був переведений з лікарні до слідчого ізолятора три дні тому
У СІЗО Кривого Рогу помер Олександр Волков, якого вважають винуватцем резонансної ДТП на проспекті Металургів, через яку обірвалося життя 11 осіб.
Головний підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Кривому Розі помер у СІЗО Фото: 1kr.ua

"Чоловік 67-ми років був переведений до слідчого ізолятора три дні тому. У четвер його стан здоров'я погіршився. Сьогодні в медустанові СІЗО він помер", - , повідомляє "Перший Криворізький".

Про причини смерті поки не повідомляється.

Нагадаємо, що близько 6 ранку 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.

Внаслідок ДТП загинуло 11 осіб, десятки дістали поранення різного ступеня тяжкості,  21 людина постраждала. 

20 квітня Бабушкінський районний суд Дніпра заарештував водія Mazda Олександра Волкова без можливості внесення застави. Він буде утримуватися у виправній установі під цілодобовою охороною до 13 червня з урахуванням рекомендацій лікарів.

Після трагедії, Кабінет Міністрів доручив вивчити доцільність скасування відміни жовтого сигналу світлофору в зв'язку з аварією в Кривому Розі.

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