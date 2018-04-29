У Кривому Розі в лікарні померла 11 жертва ДТП

Ще один потерпілий у результаті аварії перебуває в реанімації

У ніч на 29 квітня в Кривому Розі помер ще один пасажир маршрутного таксі, яке 17 квітня потрапило в ДТП з автобусом і легковим автомобілем на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. Всього в результаті аварії загинули вже 11 осіб.

У лікарні і далі перебувають люди, які отримали травми в результаті зіткнення. У реанімації зараз одна людина, повідомляє "Перший криворізький".

Деякі пасажири з травмами середньої тяжкості вже вдома, а деякі звертаються за медичною допомогою повторно.

Нагадаємо, що близько 6 ранку 17 квітня у Кривому Розі на перетині вулиць Металургів і Героїв АТО сталася ДТП за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутного мікроавтобуса і автобуса, який перевозив співробітників металургійного комбінату.

В результаті ДТП на місці 8 людей загинули, 21 людина постраждала. Пізніше, в лікарні померли ще троє постраждалих в аварії.

У місті оголосили траур.

20 квітня Бабушкінський районний суд Дніпра заарештував водія Mazda Олександра Волкова без можливості внесення застави. Він буде утримуватися у виправній установі під цілодобовою охороною до 13 червня з урахуванням рекомендацій лікарів.

Після трагедії, Кабінет Міністрів доручив вивчити доцільність скасування відміни жовтого сигналу світлофору в зв'язку з аварією в Кривому Розі.