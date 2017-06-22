ПОЛІТИКА НОВИНИУ Києві затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Головний редактор видання "Страна.uа" Ігор Гужва затриманий за вимагання, - Луценко
За словами Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика
Ігор Гужва Фото: ua.korrespondent.net
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
"За матеріалами LФС і прокуратури м. Києва затримано І. Гужва, який вимагав і отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - зазначив він.
При цьому Луценко додав, що у слідства є відео та аудіо докази вчинення відповідного правопорушення.
Як повідомлялося, сьогодні ввечері в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.
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