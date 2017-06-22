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Головний редактор видання "Страна.uа" Ігор Гужва затриманий за вимагання, - Луценко

За словами Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика
У Києві затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва.
Головний редактор видання "Страна.uа" Ігор Гужва затриманий за вимагання, - Луценко Ігор Гужва Фото: ua.korrespondent.net

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами LФС і прокуратури м. Києва затримано І. Гужва, який вимагав і отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - зазначив він.

При цьому Луценко додав, що у слідства є відео та аудіо докази вчинення відповідного правопорушення.

Як повідомлялося, сьогодні ввечері в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.

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22 06 2017 23:16
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