Головний редактор видання "Страна.uа" Ігор Гужва затриманий за вимагання, - Луценко

За словами Луценка, Гужва вимагав та отримав 10 тис. дол. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика

У Києві затриманий головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"За матеріалами LФС і прокуратури м. Києва затримано І. Гужва, який вимагав і отримав $10 тис. за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика", - зазначив він.

При цьому Луценко додав, що у слідства є відео та аудіо докази вчинення відповідного правопорушення.

Як повідомлялося, сьогодні ввечері в редакцію інтернет-видання "Страна.uа" прийшли з обшуком. Як уточнила заступник головреда видання Світлана Крюкова, вся будівля бізнес-центру оточене співробітниками СБУ. Їх до 20 осіб.