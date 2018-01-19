НОВИНИГолова Національного банку України Валерія Гонтарєва, яка в травні 2017 року подала у відставку з посади, перебуває в Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гонтарєва була готова звітувати перед нардепами у Раді, - НБУ
Глава Національного банку України перебуває у Києві
Валерія Гонтарєва. Фото: dsnews.ua
"Це фотовідповідь на закиди деяких політиканів в тому, що В.Гонтарева перебуває за межами України. Сьогодні вона чекала можливості виступити зі звітом у Верховній Раді і відвідала НБУ", - повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
На підтвердження опубліковано фото Гонтаревої на тлі центральної будівлі НБУ з датою 19 січня 2018 року.
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Нагадаємо, що Гонтарєва завершила професійну діяльність в Нацбанку 11 травня 2017 року та з того часу перебуває у відпустці за свій рахунок, поки її не звільнить Рада. Повертатися до роботи на посаду голови Нацбанку Гонтарева не має наміру.
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