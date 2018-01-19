Гонтарєва була готова звітувати перед нардепами у Раді, - НБУ

Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва, яка в травні 2017 року подала у відставку з посади, перебуває в Києві і готова відзвітувати у Верховній Раді.

"Це фотовідповідь на закиди деяких політиканів в тому, що В.Гонтарева перебуває за межами України. Сьогодні вона чекала можливості виступити зі звітом у Верховній Раді і відвідала НБУ", - повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.

На підтвердження опубліковано фото Гонтаревої на тлі центральної будівлі НБУ з датою 19 січня 2018 року.



Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Нагадаємо, що Гонтарєва завершила професійну діяльність в Нацбанку 11 травня 2017 року та з того часу перебуває у відпустці за свій рахунок, поки її не звільнить Рада. Повертатися до роботи на посаду голови Нацбанку Гонтарева не має наміру.