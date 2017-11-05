Після роботи в Нацбанку Гонтарєва візьметься за квантову фізику
"Я дійсно не звикла сидіти вдома, нічим не займаючись, тому вирішила влітку ще пройти онлайн-курси в якому-небудь університеті", - сказала очільниця НБУ в інтерв'ю журналу Elle інформує "Українська правда".
Вона повідомила, що онлайн-курс навчання буде пов'язаний із квантовою фізикою.
"Я вважаю, що в цій сфері незабаром буде зроблено великий технологічний прорив, і хочеться розуміти глобальну суть фізичних процесів. Як ви знаєте, за першою освітою я інженер-оптик (інженер-конструктор), тому завжди цікавилася новими технологіями й космосом", - зазначила Гонтарева.
Голова НБУ також пожалілася, що за час роботи в Нацбанку отримала певний стрес, тому план на найближчі 3 місяці для неї - відпочити й повернутися до нормальної ваги.
"Одне знаю точно: я ніколи не буду займатися політикою й не хочу більше бути регулятором. Я прийшла із приватного бізнесу, швидше за все, коли-небудь повернуся в приватний бізнес або займуся науковими проектами", - зазначила вона.
Окрім того, Гонтарева повідомила, що її син хоче бути фінансистом, тоді як вона його вибір не схвалює.
"Не думаю, що це перспективно. Я б дуже хотіла, щоб він поступав у Массачусетський технологічний інститут на робототехніку, за цим майбутнє. А він хоче займатися минулим. Я, звичайно, його вмовляла, але нічого не вийшло", - заявила очільниця НБУ.
Нагадаємо, що вчора 10 травня був останній робочий день Гонтаревої на посаді голови НБУ. Свого першого заступника Якова Смолія, Гонтарева призначила в. о. голови Нацбанку, і він буде виконувати ці обов'язки, поки не призначать нового голову.
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