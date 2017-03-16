Гонтарєва піде у відставку, коли на її місце запропонують професіонала і технократа
Голова НБУ також заявила, що за місяць попередить про свій відхід із Нацбанку.
"Наразі рано говорити про прощальну вечірку", – сказала вона у ході бізнес-форумі в Києві, інформує "Радіо Свобода".
На початку березня з’явилися повідомлення в ЗМІ про те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева таки планує піти з посади. Перед цим у Нацбанку спростували інформацію про можливу відставку Гонтаревої. Зокрема, за інформацією Kyiv Post, Валерія Гонтарева чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів. Наприкінці січня вона заявила, що упродовж цього року Україна може отримати чотири транші від МВФ. За її словами, переговори з МВФ успішно завершені і підписання нового меморандуму має відбутися вже найближчим часом.
Гонтареву призначили на посаду голови НБУ у червні 2014 року.
Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану