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Гонтарєва піде у відставку, коли на її місце запропонують професіонала і технократа

Голова НБУ також заявила, що за місяць попередить про свій відхід із Нацбанку
Голова Національного банку України Валерія Гонтарєва заявляє, що готова подати у відставку після того, як на її місце буде запропонована кандидатура "професіонала і технократа".
Гонтарєва піде у відставку, коли на її місце запропонують професіонала і технократа Валерія Гонтарєва. Фото: Національний банк України

Голова НБУ також заявила, що за місяць попередить про свій відхід із Нацбанку.

"Наразі рано говорити про прощальну вечірку", – сказала вона у ході бізнес-форумі в Києві, інформує "Радіо Свобода".

На початку березня з’явилися повідомлення в ЗМІ про те, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева таки планує піти з посади. Перед цим у Нацбанку спростували інформацію про можливу відставку Гонтаревої. Зокрема, за інформацією Kyiv Post, Валерія Гонтарева чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів. Наприкінці січня вона заявила, що упродовж цього року Україна може отримати чотири транші від МВФ. За її словами, переговори з МВФ успішно завершені і підписання нового меморандуму має відбутися вже найближчим часом.

Гонтареву призначили на посаду голови НБУ у червні 2014 року.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.

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