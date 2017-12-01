Проти Гонтарєвої порушено кримінальне провадження, - ЗМІ

Її звинувачують у штучному заниженні вартості активів 68 ліквідованих банків з метою продажу активів за безцінь підконтрольним суб'єктам

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) зареєструвала кримінальне провадження за фактами можливих зловживань повноваженнями посадовими особами Національного банку, зокрема главою НБУ Валерією Гонтаревої, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні оціночної діяльності вартості активів ліквідованих банків.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання службовими повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу. Про це повідомило джерело в антикорупційних органах, інформують "Українські Новини".

Підставою для початку розслідування послужили матеріали рапорту прокурора Генеральної прокуратури Владислава Куценко, який в кінці 2016 року направив його керівникам Генпрокуратури, САП і Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

У цьому рапорті йдеться про махінації з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 млрд гривень і про можливу причетність до них Гонтаревої і директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтина Ворушиліна.

Мова йде про штучне заниження вартості активів 68 ліквідованих банків з метою продажу активів за безцінь підконтрольним суб'єктам, що в свою чергу призводить до масових невиплат вкладникам банків.

Наразі досудове розслідування триває.

Кримінальне провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 3 січня.

Нагадаємо, у грудні представники колишнього правління "ПриватБанку" заперечили інформацію про неефективне керівництво та розповіли про начебто політику НБУ на "знищення банку".

Раніше нардеп Сергій Тарута заявив, що голова Національного банку України Валерія Гонтарева причетна до відмивання 30 млрд грн.