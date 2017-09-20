Google планує збудувати експериментальне місто з високотехнологічними інноваціями

Sidewalk Labs, що входить до складу материнської компанії Google - Alphabet, оголосила про плани будівництва нового міста, в якому будуть відпрацьовані високотехнологічні інновації в сфері міського середовища.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на слова глави Sidewalk Labs Деніела Докторофф.

Як пише РБК, таким чином материнська компанія Google планує довести, що інноваційна міське середовище може значно підвищити якість життя населення і одночасно скоротити тиск на екологію.

Як пояснив Докторофф, незважаючи на амбіційні плани, мова спочатку буде йти про будівництво міського району, на якому будуть відпрацьовані високі технології в цій сфері.

"Ми дійсно хочемо побудувати нове місто - це буде район звичайного міста, але значного розміру, такий, щоб він міг стати комплексною інноваційної лабораторією", - заявив Докторофф.

За словами глави Sidewalk Labs, компанія планує застосувати інноваційні технології не тільки в питаннях транспорту, і інфраструктури. Нові підходи повинні торкнутися і соціальної сфери та сфери управління.

"Я вважаю, що справжні проблеми, з якими суспільству доводиться стикатися, включають в себе використання цифрових даних", - сказав Докторофф.

Докторофф не став уточнювати, де саме планується створити експериментальний місто. Разом з тим він повідомив, що його компанія знаходиться в пошуках території, досить великий і одночасно вільною від вже існуючої забудови.

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