Google тестує нову операційну систему, яка може замінити Android

Над операційною системою Fuchsia автори працювали протягом останнього року

Компанія Google почала тестування нової мобільної операційної системи Fuchsia, яка може замінити Android

Про це пише The Verge.

Компанія оприлюднила документацію, яка дозволяє завантажувати ОС на Pixelbook - ноутбук виробництва Google.

За інформацією видання, над операційною системою Fuchsia автори працювали протягом останнього року. Однак жодних деталей виробник поки не розкриває.

Також невідомо, для чого саме розроблялася Fuchsia. Експерти вважають, що вона є наступником проекту Andromeda - ноутбука, в якому об'єднали операційні системи Chrome і Android.

Нагадаємо, у серпні інтернет-гігант Google офіційно представив в день затемнення на території США нову версію мобільної операційної системи Android 8.0 Oreo.