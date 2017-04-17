Google виплатить Росії штраф розміром у 438 млн рублів

Причиною є порушення конкуренції на ринку мобільних додатків

Федеральна антимонопольна служба Росії і компанія Google уклали мирову угоду. За досягнутою сторонами домовленості Google виплатить штраф у 438 мільйонів рублів.

Мирову угоду затвердив Арбітражний суд Московського округу. Про це повідомив заступник глави Федеральної антимонопольної служби Олексій Доценко, інформує "Інтерфакс".

11 серпня 2016 року ФАС оштрафувала Google на 438 млн рублів (6,75 млн доларів) за порушення конкуренції на ринку мобільних додатків.

Російське контрольне відомство порушило справу проти Google в лютому 2015 року за скаргою "Яндекса", який стверджував, що Google диктує свої умови виробникам мобільних пристроїв на базі операційної системи Android.

Восени 2015 року ФАС визнала Google винною в зловживанні домінуючим становищем на ринку встановлених додатків в ОС Android і наказала усунути порушення.

В інтернет-компанії рішення ФАС назвали необґрунтованим і в середині грудня 2015 року оскаржили його в арбітражному суді Москви. Однак суд відхилив позов корпорації, визнавши рішення відомства законним.

17 серпня 2016 року в Росії Дев'ятий арбітражний апеляційний суд відхилив скаргу Google на рішення Федеральної антимонопольної служби.