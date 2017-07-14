ГПУ дозволили почати заочне розслідування по Азарову

Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі почати спеціальне розслідування щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Про це йдеться в рішенні судді Христини Гладун. Зазначено, що Азаров підозрюється по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу, повідомляють "Українські новини".

Зокрема, 12 жовтня 2010 року Азаров, перебуваючи на посаді голови уряду, підписав розпорядження Кабінету міністрів "Про погодження умов проведення конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ" Укртелеком ".

У зв'язку з цим Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації було виділено 220 мільйонів гривень, що сприяло необгрунтованим витратам державного бюджету на створення телекомунікаційної мережі спеціального призначення.

Нагадаємо, Фонд державного майна подав у Господарський суд міста Києва позовну заяву до ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" про розірвання договору купівлі-продажу телекомунікаційної компанії "Укртелеком".

Як відомо, Фонд держмайна не погодив продаж ПАТ "Укртелеком", який належить СКМ Рината Ахметова.

Відзначимо, що Господарський суд Києва зобов'язав компанію "ЕСУ" (ESU), яка є основним акціонером найбільшого оператора фіксованого зв'язку "Укртелеком" і належить бізнесменові Рінату Ахметову, повернути державному "Укрексімбанку" 810,6 млн гривень заборгованості за облігаціями.

Зазначимо, Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.