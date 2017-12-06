ГПУ оголосила підозру міністру часів Януковича Присяжнюку
"12 червня 2017 року колишньому Міністру аграрної політики та продовольства України М. Присяжнюку та ще двом особам повідомлено про підозру у скоєнні незаконної приватизації та подальшої легалізації державного майна – приміщення, що належало Міністерству аграрної політики та продовольства України, площею 516,6 кв. м по вул. Хрещатик, 24 в м. Києві", - повідомляє у Facebook прес-секретар голови ГПУ Лариса Сарган.
За словами Сарган, у підозрюваних в організації та виконанні цього злочину, а також у посадовців Фонду державного майна України, проведено низку обшуків. На незаконно приватизоване майно накладено арешт.
За інформацією прес-секретаря, Генеральна прокуратура продовжує досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно незаконної приватизації держмайна посадовими особами Мінагрополітики, київського відділення ФДМУ та службовими особами приватного підприємства.
Зазначимо, Микола Присяжнюк, який підозрюється у заволодінні півмільярда гривень Аграрного фонду, не перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу.
Нагадаємо, що Присяжнюк переховується від слідства ще з березня 2014 року.
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