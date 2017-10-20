ГПУ підозрює чиновників НБУ в отриманні $35 тис хабара

Генпрокуратура України (ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваних у вимаганні директора одного з департаментів Нацбанку, а також головного економіста НБУ та двох його спільників.

Відзначається, що підозрювані були учасниками злочинної схеми і звинувачуються в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол, повідомляє прес-служба ГПУ.

"Встановлено, що керівник Департаменту платіжних систем Національного банку України, діючи умисно, з корисливих мотивів, розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через посередників, у ролі яких виступали головний економіст вказаної державної установи та двоє фізичних осіб, неправомірної вигоди на загальну суму 35 тис доларів США у два етапи, від директора одного з товариств з обмеженою відповідальністю за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ додали, що дії керівника структурного підрозділу Національного банку України кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою", головного економіста вказаної державної установи та одного з посередників за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК, а також іншого пособника за ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК.

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що співробітники прокуратури 18 жовтня затримали депутата однієї з сільських рад Васильківського району (Київська область) під час отримання частини хабара.