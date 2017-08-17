ГПУ підозрює екс-керівництво ПриватБанку у відмиванні грошей
Слідством встановлені ознаки кримінальних злочинів в діях посадових осіб при укладенні 4 листопада 2016 року кредитних договорів на суму 4,1 млрд грн з компаніями Сієста-шоп і Гастелло Груп на 3,75 млрд гривень на підставі фіктивних документів, - свідчать матеріали Печерського райсуду Києва, повідомляють Українські Новини.
У Генпрокуратурі повідомили, що кредитні кошти були використані в день їх отримання на погашення зобов'язань перед банком наступних пов'язаних юридичних осіб: ТОВ Сігматрейдер, ТОВ Старма, ТОВ Елті-трейд, ТОВ Мікуран, ТОВ Лансель, ТОВ Каларі, ТОВ Берсоль, ТОВ Юнівега Плюс і ТОВ Стімекс
Крім того, повідомляється, що з 14 серпня суд надав дозвіл на доступ до дзвінків і СМС працівників Приватбанку й керівників інших пов'язаних господарюючих суб'єктів за період з 1 січня 2014 року по 20 липня 2017 року.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
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