ГПУ підозрює екс-керівництво ПриватБанку у відмиванні грошей

У діях посадових осіб Приватбанку встановлені ознаки кримінальних злочинів при укладенні 4 листопада 2016 року кредитних договорів

Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.

Слідством встановлені ознаки кримінальних злочинів в діях посадових осіб при укладенні 4 листопада 2016 року кредитних договорів на суму 4,1 млрд грн з компаніями Сієста-шоп і Гастелло Груп на 3,75 млрд гривень на підставі фіктивних документів, - свідчать матеріали Печерського райсуду Києва, повідомляють Українські Новини.

У Генпрокуратурі повідомили, що кредитні кошти були використані в день їх отримання на погашення зобов'язань перед банком наступних пов'язаних юридичних осіб: ТОВ Сігматрейдер, ТОВ Старма, ТОВ Елті-трейд, ТОВ Мікуран, ТОВ Лансель, ТОВ Каларі, ТОВ Берсоль, ТОВ Юнівега Плюс і ТОВ Стімекс

Крім того, повідомляється, що з 14 серпня суд надав дозвіл на доступ до дзвінків і СМС працівників Приватбанку й керівників інших пов'язаних господарюючих суб'єктів за період з 1 січня 2014 року по 20 липня 2017 року.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".