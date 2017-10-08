У справі ПриватБанку проведено більше 50 обшуків, - НАБУ

Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".

"Проведено більше 50 обшуків і встановлюються всі причетні до цієї оборудки. Також зараз проводиться економічна експертиза. За результатами ми будемо визначати коло підозрюваних", - заявив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу, повідомляє кореспондент Громадського.

Нагадаємо, Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.

За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.

Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.