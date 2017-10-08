У справі ПриватБанку проведено більше 50 обшуків, - НАБУ
"Проведено більше 50 обшуків і встановлюються всі причетні до цієї оборудки. Також зараз проводиться економічна експертиза. За результатами ми будемо визначати коло підозрюваних", - заявив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу, повідомляє кореспондент Громадського.
Нагадаємо, Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
Зазначимо, що на ПАТ "Приватбанк" подано позовів до суду на загальну суму 9 мільярдів гривень.
Раніше у "Дзеркалі тижня" з'явилася інформація про те, що 11 фігурантів "приватівської" справи оголошені у міжнародний розшук, а екс-топ-менеджери банку і члени його кредитного комітету давно виїхали з України.
Генпрокуратура відкрила кримінальні справи за ст. 218 і 220, в зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.
Йдеться про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані у жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких було погашено кредити 193 інших позичальників банку, більше половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави.
Голова правління "ПриватБанку" Олександр Шлапак заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальні справи за ст. 218 і 220 у зв'язку з доведенням банку до неплатоспроможності.
Шлапак уточнив, що мова йде про кредити 36 компаніям на 133 млрд грн, які були видані в жовтні-листопаді 2016 року і за рахунок яких були погашені кредити 193 інших позичальників банку, більш ніж половини яких мали ставку 12-12,5% річних з прив'язкою до курсу долара і реальні застави. За твердженням Шлапака, ставка за новими кредитами становила 10,5% річних.
Генеральна прокуратура, НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують кілька справ, пов'язаних з "ПриватБанком".
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