ГПУ повернула Пашинському пістолет
"Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу Пашинському С.В. повернуто приналежний йому пістолет "Глок", який вилучався на час досудового розслідування", – йдеться у відповіді Генпрокуратури на запит "Українських новин".
Пістолет депутату "Народного фронту" повернули у зв'язку з тим, що кримінальне провадження проти нього закрили 26 липня.
Нагадаємо, що Печерський райсуд Києва визнав В'ячеслава Хімікуса, в якого стріляв нардеп з "Народного фронту" Сергій Пашинський, потерпілим.
Голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський прострелив ногу чоловіку, який буцімто намагався напасти на депутата зі скляною пляшкою.
Пашинський стверджує, що прибічники Януковича фінансують адвокатів його нападника.
За словами заступника керівника фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.
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