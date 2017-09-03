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ГПУ та СБУ назвали імена організаторів обстрілу автобуса під Волновахою в 2015 році

Організатором повідомлення про підозру направлені поштою
До обстрілу пасажирського автобуса під Волновахою в січні 2015 році причетні головний військовий комісар Пензенської області, полковник Анатолій Синельников і громадянин України, так званий військовий комендант Докучаєвська Юрій Шпаков.
ГПУ та СБУ назвали імена організаторів обстрілу автобуса під Волновахою в 2015 році Фото: В'ячеслав Аброськін

"Нам вдалося отримати докази, що послужили підставою для отримання підозри окремим особам, а саме громадянину РФ полковнику Синельникову, і громадянинові України Шпакову. Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл, в результаті якого загинули люди, а Синельников обіймав посаду командира, куратора 5 армійської бригади і командував діями Шпакова", - розповів заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Віталій Маяков, інформує "112 Україна".

Повідомлення про підозру їм направлені поштою.

Шпаков зараз знаходиться на непідконтрольної території, в місті Донецьку. За інформацією прокуратури, раніше він мав відношення до збройних сил.

Також Маяков додав, що наразі ідентифікуються особи інших бойовиків, причетних до теракту.

Нагадаємо, що 13 січня 2015 року на блокпосту Збройних Сил України поблизу Волновахи бойовики обстріляли рейсовий автобус, внаслідок чого загинули 12 і були поранені 19 мирних громадян. Генеральна прокуратура України визнала подію терористичним актом.

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09 03 2017 13:58
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