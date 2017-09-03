ГПУ та СБУ назвали імена організаторів обстрілу автобуса під Волновахою в 2015 році
"Нам вдалося отримати докази, що послужили підставою для отримання підозри окремим особам, а саме громадянину РФ полковнику Синельникову, і громадянинові України Шпакову. Шпаков керував безпосередньо артилерійським батальйоном, який вів обстріл, в результаті якого загинули люди, а Синельников обіймав посаду командира, куратора 5 армійської бригади і командував діями Шпакова", - розповів заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України Віталій Маяков, інформує "112 Україна".
Повідомлення про підозру їм направлені поштою.
Шпаков зараз знаходиться на непідконтрольної території, в місті Донецьку. За інформацією прокуратури, раніше він мав відношення до збройних сил.
Також Маяков додав, що наразі ідентифікуються особи інших бойовиків, причетних до теракту.
Нагадаємо, що 13 січня 2015 року на блокпосту Збройних Сил України поблизу Волновахи бойовики обстріляли рейсовий автобус, внаслідок чого загинули 12 і були поранені 19 мирних громадян. Генеральна прокуратура України визнала подію терористичним актом.
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