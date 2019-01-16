Гречківський знову подається до Ради правосуддя

Конституція забороняє, щоб одна й та сама людина була членом ВРП два строки поспіль

Фігурант розслідування Генпрокуратури, член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський претендує на новий термін у ВРП.

Його кандидатуру розглянуть на з’їзді адвокатів України 15-16 лютого, повідомляє прес-служба ради.

При цьому стаття 131 Конституції забороняє, щоб одна й та сама людина була членом ВРП два строки поспіль.

Як прокоментував "Слідству.Інфо" член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, Гречківський користується тим, що раніше орган називався інакше - Вища рада юстиції, його реорганізували у Вищу раду правосуддя після судової реформи 2016 року. Тому він подається до нібито новоствореного органу.

"Це абсолютно хибна логіка. Це узурпація влади й порушення закону. Якщо адвокати його включать у бюлетень і, більше того, виберуть, це означатиме, що Вища рада правосуддя в такому складі не є легітимною", - сказав він.

Нагадаємо, що 21 вересня Гречківського було затримано на спробі вимагання $500 тис за незаконний вплив на судове рішення.

Сам Гречківський своєї вини не визнає і просить відсторонення його від виконання обов'язків на час слідства.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що значна частина майна члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського заарештована.

Раніше, суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,85 млн грн.