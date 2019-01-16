Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Гречківський знову подається до Ради правосуддя

Конституція забороняє, щоб одна й та сама людина була членом ВРП два строки поспіль
Фігурант розслідування Генпрокуратури, член Вищої ради правосуддя Павло Гречківський претендує на новий термін у ВРП.
Гречківський знову подається до Ради правосуддя Фото: vru.gov.ua

Його кандидатуру розглянуть на з’їзді адвокатів України 15-16 лютого, повідомляє прес-служба ради.

При цьому стаття 131 Конституції забороняє, щоб одна й та сама людина була членом ВРП два строки поспіль.

Як прокоментував "Слідству.Інфо" член Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, Гречківський користується тим, що раніше орган називався інакше - Вища рада юстиції, його реорганізували у Вищу раду правосуддя після судової реформи 2016 року. Тому він подається до нібито новоствореного органу.

"Це абсолютно хибна логіка. Це узурпація влади й порушення закону. Якщо адвокати його включать у бюлетень і, більше того, виберуть, це означатиме, що Вища рада правосуддя в такому складі не є легітимною", - сказав він.

Нагадаємо, що 21 вересня Гречківського було затримано на спробі вимагання $500 тис за незаконний вплив на судове рішення.

Сам Гречківський своєї вини не визнає і просить відсторонення його від виконання обов'язків на час слідства.

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що значна частина майна члена Вищої ради юстиції Павла Гречківського заарештована.

Раніше, суд обрав Гречківському запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3,85 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 01 2019 19:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.