Грецький чиновник вперше за 12 років відвідає Македонію
Про це повідомляє The Associated Press.
Нікос Котзіас прилетить до столиці Македонії ввечері у четвер, 22 березня.
Повідомляється, що він прибуде в Скоп'є для участі у переговорах щодо вирішення багаторічної суперечки щодо назви колишньої югославської республіки.
Як відомо, прямі рейси між двома столицями були призупинені після того, як Скоп'є назвало аеропорт на честь древнього воїна-царя Александра Великого, проти чого виступала Греція.
В результаті на території терміналу аеропорту Скоп’є у столиці Македонії 1 березня прибрали статую давньогрецького полководця, правителя Александра Македонського. Статую заввишки 2 метри, розміщену на території летовища у 2011 році, зняли як жест доброї волі щодо Греції, з якою у Скоп’є триває невирішена 27-річна суперечка щодо назви "Македонія".
Скоп’є і Афіни нещодавно активізували зусилля з вирішення суперечки, що стала на заваді зусиллям Македонії із вступу в НАТО і ЄС. Греція є членом обох організацій.
Греція заперечує проти використання колишньою югославською республікою назви Македонія, що, на думку Афін, може нести територіальні претензії щодо їх північного регіону з такою ж назвою.
Переговори між двома сусідами не мали прогресу з 1991 року, коли Македонія здобула незалежність від колишньої Югославії.
Тепер Македонія заявила, що готова додати геолокацію до своєї назви, щоб вирішити суперечку. Угода може вирішитися таким чином, що до назви Македонія додаватиметься слово "Верхня", "Нова" чи "Північна".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв озвучив чотири варіанти нової назви країни, одна з яких, як очікується, дозволить вирішити давню суперечку з Грецією.
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