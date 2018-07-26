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Грецький міністр у згорілому місті звинуватив мешканців у незаконній забудові

За його словами, дії деяких жителів закрили дороги до пляжу
Міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що незаконне будівництво посилило наслідки пожеж і сприяло одній з найстрашніших катастроф в історії країни.
Грецький міністр у згорілому місті звинуватив мешканців у незаконній забудові Фото: з вільних джерел

Камменос прибув в місто Маті, яке найбільше постраждало від пожежі, і сказав, що будівництво жителями між лісистими районами було "злочином", який призвів до блокування шляхів евакуації,  повідомляє ВВС.

За його словами, дії деяких жителів закрили дороги до пляжу. "Це злочин з минулого. Це узбережжя Афін, всі ці споруди, більшість без документів, і вони зайняли узбережжя незаконно", - сказав він.

Міністра швидко оточили місцеві жителі, які звинуватили його в тому, що чиновники відмовилися від них.

Один з жителів розповів, що він дістався до пожежної станції, щоб попросити про допомогу, і виявив, що пожежники не знають про вогонь.

Інший житель скаржився, що людям порадили пірнути в море, щоб втекти, хоча більшість літніх людей не змогли дістатися до моря.

Камменос, який очолює націоналістичну партію "Незалежних греків", відкинув звинувачення в тому, що уряд не зміг захистити своїх громадян.

За останніми даними загинула 81 людина. Щонайменше 187 людей, в тому числі 23 дітей, отримали поранення. Кількість зниклих безвісти досі невідома.

Відзначимо, що кількість загиблих вже перевищила число жертв пожежі на Пелопонесі 2007 року, яка забрала життя 70 людей і була однією з найгірших в історії.

Нагадаємо, як повідомив заступник голови Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, ніхто з громадян України від лісових пожеж у Греції не постраждав.

Проте восьмеро українців звернулися до українського консула з проханням допомогти їм переїхати з грецького міста Кінета в Афіни через лісові пожежі.

 

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26 07 2018 19:52
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