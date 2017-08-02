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Громадянина Росії ув'язнили на 11 років за ведення агресивної війни на Донбасі

Бойовик був затриманий українськими військовими 9 вересня 2016 року в Торецьку
Суд в Донецькій області засудив громадянина Росії до 11 років в'язниці з конфіскацією майна за участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків так званої "ДНР".
Громадянина Росії ув Фото: megatechnews.com

"Суд призначив 11 років в'язниці з конфіскацією майна уродженцю м. Москва, колишньому співробітникові правоохоронних органів РФ, який у складі терористичної організації "ДНР" сприяв Російській Федерації у веденні агресивної війни проти України", - повідомляє сайт Генпрокуратури.

У суді було доведено, що вказаний громадянин з січня 2015 року по вересень 2016-го брав участь у бойових діях у складі підрозділу терористів проти сил АТО.

Бойовик був затриманий українськими військовими 9 вересня 2016 року в Торецьку.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України Жовтневий районний суд Миколаївської області засудив до восьми з половиною років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ЛНР".

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08 02 2017 19:57
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