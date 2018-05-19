Гройсман доручив Кравцову покращити залізничне сполучення з Маріуполем

До кінця року держкомпанія планує придбати і оновити щонайменше 200 пасажирських вагонів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив покращити залізничне сполучення з Маріуполем (Донецької обл.) до кінця поточного року, збільшивши кількість пар потягів до 26-28 на добу.

"Я бачу ініціативи "Укрзалізниці". Це нормально, але потрібно продовжувати працювати, щоб зробити ситуацію кращою", – сказав Володимр Гройсман за підсумками зустрічі з в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгеном Кравцовим, повідомляє прес-служба Кабміну.

За інформацією "Укрзалізниці", наразі триває робота з розширення пропускної спроможності регіону. Завдяки вже проведеним діям більшість підприємств Маріуполя та прилеглих населених пунктів перейшли на залізницю як основний спосіб доставки продукції. Таким чином знижено навантаження на місцеві автошляхи.

"За 3-5 років треба показати нову якість залізниці для пасажирів", – наголосив прем'єр-міністр.

Додамо, "Укрзалізниця" запустить пілотний проект з харчування пасажирів у потягах.

Нагадаємо, в наступні десять років ПАТ "Укрзалізниця" має намір переорієнтуватися на денні поїзди.

Також "Укрзалізниця" має намір встановлювати відеокамери в пасажирських вагонах.