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Гройсман ініціює перевірку витрачених на Євробачення коштів

Контролюючі органи проведуть перевірку
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман особисто звернеться до всіх контролюючих органів щодо перевірки всіх закупівель на Євробачення-2017
Гройсман ініціює перевірку витрачених на Євробачення коштів Фото:ukrinform.ua

Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

"Як тільки буде проведене Євробачення я особисто звернусь до всіх контролюючих органів провести перевірку, закупівлю і всього іншого. Якщо все буде ефективно, я потисну руку і подякую. А якщо ні — кожен, хто поставив свій підпис — буде нести за це відповідальність", - сказав Гройсман.

При цьому він зазначив, що Євробачення підготовлено на високому рівні.

Нагадаємо, що українські організатори пісенного конкурсу Євробачення витратили на заходи безпеки близько 50 мільйонів гривень.

Із міського бюджету Києва виділили близько 18 мільйонів гривень для проведення культурно-мистецьких заходів під час пісенного конкурсу Євробачення-2017.

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12 05 2017 21:57
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