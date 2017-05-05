Київ виділив на Євробачення близько 18 млн грн

Додатково були виділені кошти на підготовку волонтерів

Із міського бюджету Києва виділили близько 18 мільйонів гривень для проведення культурно-мистецьких заходів під час пісенного конкурсу Євробачення-2017.

"Ми виділили з бюджету Києва близько 18 млн саме на проведення культурно-мистецьких заходів, запросили кращих представників громадського сектору для того, щоб допомогли нам організувати роботу", - заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, повідомляє "Укрінформ".

Вона також розповіла, що додатково були виділені кошти на підготовку волонтерів. За її словами, столиця набрала 250 волонтерів на посилення волонтерської команди НСТУ.

Зазначимо, на костюми для ведучих пісенного конкурсу Євробачення у Києві організатори витратили 894 тисячі гривень.

Нагадаємо, Національна громадська телерадіокомпанія заплатить за виступи українських співачок у фінальній частині Євробачення суму в 1,58 млн грн.

Продюсер співачки Злати Огневич Михайло Некрасов отримає 874 тис. грн за написання музичного супроводу Євробачення.