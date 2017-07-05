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Гройсман каже, що місцеві бюджети зросли на 14,5 мільярда

Тепер на місцях з'являються ресурси для вирішення нагальних місцевих проблем, - зазначим прем’єр-міністр
За перші чотири місяці 2017 року місцеві бюджети зросли на 14,5 млрд гривень.
Гройсман каже, що місцеві бюджети зросли на 14,5 мільярда Фото: pravda.com.ua

"Експерти наголошують, що темпи росту доходів у об'єднаних територіальних громадах є ще вищими", - повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"Те, що тепер на місцях з'являються ресурси для вирішення нагальних місцевих проблем, - хороша тенденція", - написав він.

Зазначимо, тарифи на тепло і водопостачання через два місяці буде встановлювати місцева влада

Нагадаємо, Верховна Рада 8 вересня цього року прийняла закон щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів, яким внесла зміни до Бюджетного кодексу.

 
 
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07 05 2017 17:50
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