Гройсман: нові запозичення потрібні, щоб повернути старі

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що невиплата зовнішніх боргів загрожує Україні дефолтом.

"Навіщо співпрацювати з МВФ зараз? Невиплата боргів загрожує Україні дефолтом. А це зупинка виробництва, девальвація гривні, інфляція. Нам потрібно вберегти людей від цього негативу, тому і потрібні нові запозичення, щоб повернути старі", - сказав Гройсман на засіданні уряду у середу, повідомляє "Укрінформ".

Прем'єр запевнив, що дуже хоче, аби Україна позбулася "фінансових кайданів", в які нас затягнули у період з 2005 по 2013 роки, коли в державі нічого системно не змінилося.

За його словами, наша держава повинна віддавати борги, але при цьому зосередити свої зусилля на розвитку економіки.

Нагадаємо, що сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в травні скоротився на 1% ($0,79 млрд) - до $76,26 млрд (за станом на 31 травня).