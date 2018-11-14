Гройсман пригрозив мерам відстороненням за зрив опалювального сезону

"99% усіх мерів - нормальні адекватні люди. А є такі, що я взагалі не знаю, навіщо вони обираються"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.

"Я як прем'єр-міністр, профільний віце-прем'єр змушений був займатися 24 години на добу, щоб розблокувати вольовим рішенням питання і по Кривому Рогу, і по Павлограду, і по Херсону. Тому що не здатні виконати елементарну свою функцію. Що, складно прибрати вулиці? Складно прибрати сніг? Складно підготувати з квітня теплосистему, щоб дати людям тепло? Вже повноваження дали! Грошей було 70 млрд - сьогодні вже 230 млрд!" - обурився Гройсман на засіданні уряду в середу.

"99% усіх мерів - нормальні адекватні люди. А є такі, що я взагалі не знаю, навіщо вони обираються. Якщо вони не можуть зробити елементарні речі", - сказав Гройсман і нагадав, що сам був мером Вінниці і провів десять опалювальних сезонів.

"Якщо мова про те, що якісь мери не вміють це зробити, будемо звертатися до парламенту [з пропозицією] відстороняти їх від обійманих посад. Мені набридла, просто набридла ця безвідповідальність, яку люди відчувають щодня", - сказав він.

Нагадаємо, на сьогодні 1146 теплопостачальних підприємств купують газ на пільгових умовах у НАК "Нафтогаз України". Разом з тим "Нафтогаз" не надав номінації на газ через борги 22 теплопостачальним підприємствам, у тому числі 12 великим у дев'яти регіонах.

Ключові проблемні ситуації з тепловиробниками зараз у Кривому Розі, Херсонській області, Смілі, Сєвєродонецьку та Шепетівці. Підприємства, що забезпечують жителів цих регіонів теплом і гарячою водою, накопичили значну заборгованість, не виконують графіків її погашення або в попередньому періоді розрахувалися з "Нафтогазом" менш ніж за 90% використаного газу.