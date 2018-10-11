Тепло не може подорожчати більш ніж на 16%, - Гройсман
"Коли я чую, що тарифи на тепло і воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу - важливо, для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%, - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інформує прес-служба уряду.
"Якщо йдеться про 70%, значить дехто під шумок хоче зіграти і кратно підвищити ціни на тепло, а відповідальність повісити на когось іншого", - додав прем’єр.
Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація знизила на 27% тариф на опалення для будинків без лічильника тепла. Вартість опалення одного квадратного метра становитиме 23,09 грн замість 31,52 грн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку