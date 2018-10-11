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Тепло не може подорожчати більш ніж на 16%, - Гройсман

Якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%,
Через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.
Тепло не може подорожчати більш ніж на 16%, - Гройсман Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"Коли я чую, що тарифи на тепло і воду можуть зрости на 70%, у мене питання: з якого дива це має відбутися? Люди мають зрозуміти, що питання ціни газу - важливо, для формування тарифів. Але ми порахували: якщо газ подорожчав на 23%, то тарифи на тепло мають підвищуватися не більш, ніж на 16%, - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман, інформує прес-служба уряду.

"Якщо йдеться про 70%, значить дехто під шумок хоче зіграти і кратно підвищити ціни на тепло, а відповідальність повісити на когось іншого", - додав прем’єр.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація знизила на 27% тариф на опалення для будинків без лічильника тепла. Вартість опалення одного квадратного метра становитиме 23,09 грн замість 31,52 грн.

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10 11 2018 12:54
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