Григорія Суркіса переобрали віце-президентом УЄФА

Суркіс є віце-президентом УЄФА з 24 травня 2013 року

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переобрав Григорія Суркіса віце-президентом.

"Карл-Ерік Нільссон (Швеція) був обраний першим віце-президентом УЄФА, а Фернанду Гомеш (Португалія), Райнхард Гриндель (Німеччина), Григорій Суркіс (Україна) і Анхель Марія Вільяр Льона (Іспанія) стали віце-президентами УЄФА. Девід Гілл (Англія) зайняв посаду скарбника УЄФА", - повідомляє прес-служба УЄФА.

Відповідне рішення ухвалили учасники 41-го чергового Конгресу УЄФА в Гельсінкі.

Також були обрані 3 європейських члени Ради ФІФА на період з 2017 по 2021 рік.

Ними стали Шандор Чаньї (Угорщина), Костакіс Куцокумніс (Кіпр) і Деян Савічевіч (Чорногорія).

Ще одного європейського члена Ради ФІФА - Райнхарда Гринделя з Німеччини - одноголосно обрали на період з 2017 по 2019 рік.

Григорій Суркіс є віце-президентом УЄФА з 24 травня 2013 року.

До вересня 2012 року обіймав посаду президента Федерації футболу України і на цю мить залишається почесним президентом національної футбольної асоціації.

Нагадаємо, що брати Суркіси опинилися серед головних потерпілих від примусового списання депозитів "ПриватБанку".