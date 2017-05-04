Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Григорія Суркіса переобрали віце-президентом УЄФА

Суркіс є віце-президентом УЄФА з 24 травня 2013 року
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переобрав Григорія Суркіса віце-президентом.
Григорія Суркіса переобрали віце-президентом УЄФА Григорій Суркіс. Фото: ua.uefa.com

"Карл-Ерік Нільссон (Швеція) був обраний першим віце-президентом УЄФА, а Фернанду Гомеш (Португалія), Райнхард Гриндель (Німеччина), Григорій Суркіс (Україна) і Анхель Марія Вільяр Льона (Іспанія) стали віце-президентами УЄФА. Девід Гілл (Англія) зайняв посаду скарбника УЄФА", - повідомляє прес-служба УЄФА.

Відповідне рішення ухвалили учасники 41-го чергового Конгресу УЄФА в Гельсінкі.

Також були обрані 3 європейських члени Ради ФІФА на період з 2017 по 2021 рік.

Ними стали Шандор Чаньї (Угорщина), Костакіс Куцокумніс (Кіпр) і Деян Савічевіч (Чорногорія).

Ще одного європейського члена Ради ФІФА - Райнхарда Гринделя з Німеччини - одноголосно обрали на період з 2017 по 2019 рік.

Григорій Суркіс є віце-президентом УЄФА з 24 травня 2013 року.

До вересня 2012 року обіймав посаду президента Федерації футболу України і на цю мить залишається почесним президентом національної футбольної асоціації.

Нагадаємо, що брати Суркіси опинилися серед головних потерпілих від примусового списання депозитів "ПриватБанку".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Похід Шеви на Балкани: слов

Похід Шеви на Балкани: слов'янська битва України і Хорватії за лідерство у групі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.