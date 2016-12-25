Грицак підтвердив, що Україна віддасть 15 людей, щоб розблокувати процес обміну полоненими
Такі дані підтвердив голова СБУ Василь Грицак в ефірі "Hard Talk" на телеканалі "112 Україна".
"Повірте, ми ж не просто-так сказали, що готові віддати один до трьох. Ми готові все зробити, щоб забрати наших хлопців. Ще раз скажу – непроста цифра, - ми зараз віддамо в односторонньому порядку 15 тих людей, які отримали вже вироки в судах. Просто віддамо, щоб зрушити з місця цей процес", - сказав Грицак.
Він додав, що тільки одна людина вирішує "долю тих наших 109-ти, що ми знаємо, що вони перебувають у полоні" - це Володимир Путін.
Координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв повідомив про трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.
Відзначимо, що сьогодні в ході брифінгу спікер МОУ з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що на даний момент немає інформації про перебування у полоні українських військових після боїв на Світлодарській дузі, крім того, якого захопили в полон ще 18 грудня.
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