"Ми не маємо інформації про військових, яких взяли в полон", - Лисенко
Пресу вже інформували про одного військовослужбовця, який потрапив у полон 18 грудня під час активної фази бойових дій на Світлодарській дузі.
"Більше військовослужбовців, які опинилися в полоні, у нас немає. Принаймні, за інформацією, яку передають командири підрозділів, які тримають оборону на лінії зіткнення. За весь період бойових дій на Світлодарській дузі, починаючи з 18 грудня, на цій ділянці загинули 8 військовослужбовців", - заявив спікер МОУ з питань АТО Андрій Лисенко в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна"
Також Лисенко уточнив, що доля полоненого невідома, але Міноборони намагається встановити його долю.
Нагадаємо, за минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі двоє українських військовослужбовців загинули, троє отримали поранення.
Відзначимо, що сьогодні координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв повідомив про трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.
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